A noite deste domingo (28) poderá ser especial para duas equipes mineiras na Superliga Feminina de Vôlei. Tentando reeditar a decisão da temporada 2018/19, Minas e Praia entram em quadra para ratificar às respectivas classificações na competição mais importante do país.

Donas da melhor campanha na fase inicial, as minastenistas encaram o Sesi Bauru. No primeiro duelo, 3 a 1 para o time de azul. O Praia, por sua vez, venceu o Osasco por 3 a 2. As partidas estão sendo realizadas no Centro de Desenvolvimento (CDV) de Saquarema, interior do Rio de Janeiro.

Por causa dos números crescentes da pandemia do novo coronavírus, o local funciona em 'formato de bolha'. O time de Uberlândia entra em quadra a partir das 19h; a equipe da capital, por sua vez, às 21h30.