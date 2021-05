O mar de Main Break voltou a subir, o que permitiu o retorno das disputas da etapa de Margaret River (Austrália) do Circuito Mundial de Surfe. E quem avançou para as quartas de final da competição foi o atual campeão mundial Ítalo Ferreira, que superou (por 16,57 a 10,83) o também brasileiro Caio Ibelli na noite desta quarta-feira (5).

.@italoferreira coming out of the gates firing during his round of 16 heat.

Watch the Boost Mobile Margaret River Pro on https://t.co/ie0ZfNdmHw.@boostaus @corona @westaustralia pic.twitter.com/f5EgDvgpeu