Ação e reação. É exatamente isto que dois torcedores do Atlético estão sofrendo na pele após, supostamente, cometerem ato de injúria racial contra um segurança contratado para atuar no clássico do último domingo (10), contra o Cruzeiro. Com os rostos circulando nos quatro cantos do mundo, eles resolveram quebrar o silêncio e, por meio de uma nota, pediram perdão.

Representados pela advogada Aline Lopes Martins de Paula, os suspeitos das ofensas contra Fábio Coutinho, de 42 anos, pediram para que os nomes não sejam revelados, devido às diversas ameaças que têm sofrido, juntamente com os familiares, desde o ocorrido; eles são irmãos.

"Venho aqui prestar esclarecimento diante do ocorrido domingo. Estávamos todos exaltados porque a saída de emergência foi bloqueada e no setor que estávamos tinham crianças e idosos e devido ao spray de pimenta ficamos muito preocupados com o que poderia acontecer. Me referi à Fábio Coutinho como palhaço, em momento algum fiz referência a ele com termos racistas como estão mencionando. Podem confirmar nas imagens. Não sou racista! Estava preocupado com as crianças que ali estavam. Porém me exaltei e externo meu sincero pedido de perdão ao segurança Fábio Coutinho. Quero me retratar com todos, fazer parte deste episódio foi lamentável. Sou pai de família, tenho filhos que cuido com muito amor e ensino a respeitar e amar ao próximo", argumenta o primeiro deles, que aparece sem camisa em vários vídeos que registraram o momento das ofensas.

"Peço perdão pelo lamentável episódio de domingo motivado por extrema exaltação e euforia. Fabio Coutinho, me perdoe, eu falhei e peço perdão ao Clube Atlético Mineiro, que sou apaixonado, a toda nação atleticana e a todos os amantes do futebol, a qualquer pessoa que tenha se sentindo ofendida, inclusive minha família, em especial esposa, filhas, pais idosos que, assim como eu, estão sofrendo consequências deste ato falho e impensado. Preciso externar meu arrependimento deixando claro que NÃO sou racista, espero que este pedido alcance Fabio Coutinho e que ele aceite meu pedido de perdão. Eu errei quando cuspi em você e hoje extremamente arrependido peço que me perdoe. É o mínimo que posso fazer, quem me conhece sabe que não sou racista, muito menos um indivíduo violento, e por esta razão quero que todos saibam o quanto me arrependo deste episódio, a todos os que se ofenderam minhas sinceras desculpas. O que eu disse de forma infeliz não corresponde em nada ao que eu penso", disse o segundo irmão.

De acordo com a advogada, a dupla se apresentará à Polícia ainda nesta terça-feira (12) e, devido às ameaças sofridas, haverá um pedido de proteção por parte da defesa.