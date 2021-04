O Cruzeiro terá um desfalque certo no duelo com o Coimbra, nesta quarta-feira (7), às 17h30, no Independência, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Uma das referências do time, o zagueiro Manoel recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, no último domingo, e vai cumprir suspensão automática.

Com a baixa na defesa, o técnico Felipe Conceição tem a disposição, até o momento, os jovens Weverton e Paulo para compor a dupla de zaga com Ramon. O primeiro, de apenas 18 anos e 1,82m, foi titular na estreia da Raposa no Estadual, diante do Uberlândia, em confronto que terminou empatado em 1 a 1. Já o segundo, um ano mais velho e seis centímetos mais alto que o companheiro, soma duas partidas pelo time principal, mas ainda não estreou na temporada.

Eduardo Brock, até então suplente imediato na defesa, ficou de fora do jogo contra o Boa em razão de uma entorse no tornozelo direito. O jogador será reavaliado para saber se terá condições de participar dos treinamentos antes do duelo com o Coimbra.

Caso seja vetado, a tendência é de que Weverton, único zagueiro de ofício no banco de reservas no último domingo, inicie jogando nesta quarta. Na quarta colocação, com 11 pontos, o Cruzeiro busca o triunfo no Independência para se manter no G-4 da competição.

O Coimbra, vice-lanterna, com apenas cinco pontos, quer a vitória para deixar a zona de rebaixamento.