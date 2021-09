O atacante Eduardo Vargas está de volta ao Atlético. Suspenso do próximo jogo da seleção chilena nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, o jogador já retornou ao Brasil e deve se reapresentar ao Galo ainda nesta quarta-feira (8).

Vargas recebeu o segundo cartão amarelo no empate do Chile em 0 a 0 com o Equador, no último domingo, em Quito, em duelo atrasado da 6ª rodada, e vai cumprir suspensão no confronto da Roja com a Colômbia, marcado para esta quinta, em Barranquilla.

Com isso, o chileno é o primeiro selecionável alvinegro a retornar para a Cidade do Galo. Também nesta quinta, Hulk, Guilherme Arana e Everson defendem o Brasil contra o Peru, na Arena Pernambuco, às 21h30.

Mais cedo, o Paraguai, do zagueiro Junior Alonso, encara a Venezuela, do atacante Savarino, às 19h30, em Assunção. No mesmo horário, o Equador, de Alan Franco, mede forças com o Uruguai, em Montevidéu.

A expectativa é de que o sexteto retorne a tempo de reforçar o Atlético diante do Fortaleza, neste domingo, às 16h, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

