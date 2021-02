O volante Jair, mais uma vez, desfalcará o Atlético no Campeonato Brasileiro por suspensão. Amarelado no duelo desta quarta-feira (3), na derrota por 1 a 0 para o Goiás, o meio-campista não poderá enfrentar o Fluminense na próxima semana, em jogo válido pela 35ª rodada da competição.

Peça importante no Alvinegro, desde que foi contratado em 2019, Jair realizou 74 partidas pelo clube. Além de algumas lesões que o prejudicaram nesse período, o volante de 26 anos coleciona 28 cartões amarelos e um vermelho com a camisa do Alvinegro.

Como o Atlético só volta a campo na próxima quarta-feira (10), ele estará novamente à disposição do técnico Jorge Sampaoli no sábado (13), quando o Atlético encara o Bahia, no Mineirão.