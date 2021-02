O volante Allan será desfalque certo do Atlético para o duelo do próximo sábado (13), contra o Bahia. Titular no empate sem gol contra o Fluminense, nesta quarta-feira (10), o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e, com isso, fica de fora da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Atlético, clube que defende desde o início do ano passado, Allan acumula 14 cartões amarelos e três expulsões. Em 2019, ano em que trocou o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, pelo Fluminense, ele recebeu 15 amarelos e um vermelho.

Dono da posse de bola, de mal com a rede: Galo empata com o Fluminense e vê título 'fazer a curva'

Contra o Tricolor Carioca, Allan completou 46 partidas pelo Alvinegro de Minas Gerais. Ele voltará a ser opção para o jogo contra o Sport, em Recife.