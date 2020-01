Apesar de já estar treinando com o grupo, a joia colombiana Dylan Borrero só poderá entrar em campo com a camisa do Atlético em fevereiro. O clube recebeu ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o cumprimento da suspensão de dois jogos do meia-atacante.

É que Dylan foi expulso em outubro, em jogo entre Santa Fé e Tolima, pelas semifinais da Copa Juvenil da Colômbia. Com isso, ele não poderá participar do jogo deste domingo (26), diante do Tupynambás, no Independência, e do confronto com o Coimbra, na quarta.

O primeiro jogo oficial de Dylan será contra o Tombense, em 2 de fevereiro. A boa notícia é que ele poderá enfrentar o Unión Santa Fé, na estreia do Galo na Copa Sul-Americana, em Santa Fé, na Argentina.