O técnico Cuca teve um sentimento dúbio ao fim do duelo com o Boca Juniores, nessa terça-feira (13), em La Bombonera. Por um lado, esperava que o Atlético obtivesse uma vitória ou, no mínimo, um empate com gols. Por outro, não achou ruim o 0 a 0 no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores.

“Foi o que conseguimos ao longo da partida. Tentamos ganhar. Não é fácil jogar com o Boca. Todos sabem da dificuldade que é atuar aqui. O Boca mudou em relação à temporada passada. É um time menos técnico, mas muito mais competitivo. E foi um duelo igual. Não foi uma grande partida do ponto de vista técnico, com grandes chances de gol. Mas a entrega dos atletas foi 100%. Achei o resultado justo”, afirmou.

No fim das contas, o embate de volta no Mineirão, na próxima terça-feira (20), é que vai definir quem avança no torneio.

“(O empate em 0 a 0) pode ter sido um resultado bom, como pode não ter sido. Porque o empate com gols dá a classificação para o adversário”, ressalta Cuca.