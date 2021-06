O duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (3), às 16h30, no Mineirão, certamente é um dos mais importantes da história da Juazeirense-BA.

Após desbancar Sport e Volta Redonda-RJ nas etapas anteriores do torneio, o Cancão de Fogo vai enfrentar o maior vencedor da competição, sonhando em chegar às oitavas de final

Contratado há poucos dias para iniciar sua quarta passagem pelo clube, o técnico Carlos Rabelo pregou respeito à Raposa, mas mostrou confiança em um bom resultado do time baiano.

“Será um jogo difícil, sabemos que o momento do Cruzeiro é um pouco conturbado, mas a gente não pode se apegar a isso. O Cruzeiro tem uma história, é o maior vencedor da Copa do Brasil. Serão dois jogos e a gente tem que se preparar, o grupo está motivado e esperamos fazer um grande jogo e surpreender o Cruzeiro lá em Belo Horizonte” disse o comandante, ao site oficial da Juazeirense.

Para o confronto no Gigante da Pampulha, Rabelo não vai poder contar com zagueiro Jamesson e com o lateral Carlinhos, machucados, conforme informou a Juazeirense-BA.

O jogo de volta está marcado para a próxima quara (9), às 19h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.