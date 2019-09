O técnico Rodrigo Santana admite que, com a presença do Atlético na seminal da Copa Sul-Americana, a "cabeça dos jogadores está um pouco dividida", justificando o mau momento no Campeonato Brasileiro, após sofrer a quarta derrota consecutiva na competição nacional.

"Por se tratar de jogo que levará à final de um campeonato importante, acaba que os jogadores focam a Sul-Americana. Mas nesta semana tentar corrigir isso. Mas não falta profissionalismo. A bola, infelizmente, não está entrando. Mas, quando voltar a entrar, retornaremos ao nosso bom momento", analisou Santana.

O Galo está em oitavo lugar no Brasileiro, com 27 pontos, e volta a jogar no próximo domingo, às 11h, no Independência, contra o Internacional. Pela Sul-americana, a primeira partida de semifinal contra o Colón, da Argentina, será no dia 19, no país vizinho.