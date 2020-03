A pandemia provocada pelo coronavírus altera todo o planejamento esportivo de clubes ao redor do mundo. Tanto na modalidade masculina quanto na feminina do futebol os impactos são gritantes.

No time feminino do Cruzeiro, que liberou todas as atletas por período indeterminado, houve recomendações para que as jogadoras não retornem, assim que o calendário for retomado, com defasagem física.

O técnico Jorge Victor ressaltou com as "Cabulosas" que o grupo não está de férias e que será necessário bastante empenho para manter em dia a alimentação e treinos.

“Diante deste cenário de interrupções das atividades e a necessidade de priorizar a saúde de atletas e profissionais envolvidos com a equipe, orientamos para que se dirigissem para suas casas. Passamos um cronograma de exercícios para serem realizados em seus lares ou em ambiente abertos, sem utilizar aparelhos ou equipamentos de uso comum com outras pessoas”, destacou.

Jorge Victor citou quais as atividades foram recomendadas para as meninas e como é o cenário ideal para a prática desses exercícios.

“Foram passados exercícios de força e de resistência, para elas realizarem sempre sozinhas. Além disso, as atletas estão recebendo vídeos de jogos para assistirem e fazerem uma auto avaliação, tanto delas, quanto da equipe. Assim que tudo se normalizar, elas serão avisadas sobre o retorno”, contou.

O Cruzeiro é o sétimo colocado na classificação do Campeonato Brasileiro Feminino A1, com nove pontos em cinco jogos.