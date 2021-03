O segundo tempo da goleada do Atlético sobre a URT, por 3 a 0, no Mineirão, nesse domingo (28), ficou marcado pelo ingresso de cinco jovens atletas formados na base alvinegra: o lateral-esquerdo Matheus Lima, o volante Iago, o meia-atacante Júlio e os avantes Felipe Felício e Echaporã, sendo que este fez o terceiro gol.

Oportunidades dadas pelo técnico interino Lucas Gonçalves, que fez um saldo positivo do desempenho dessas promessas do Galo. E ressaltou ainda que todos eles ganharão novas chances em breve, como na próxima partida, marcada para esta quinta-feira (4), às 21h, diante do Tombense, em Tombos.

"É um momento importante do clube em utilizar esses jovens que foram campeões do Brasileiro Sub-20, participaram do processo de transição, são promissores e serão o futuro do clube. Responderam bem, inclusive com gol do Echaporã, simbolizando esse momento", declarou o treinador.

Enquanto os principais jogadores do time profissional estão em regime de férias, esses jovens atletas assumirão a missão de ajudar o Atlético a conquistar resultados positivos no Campeonato Mineiro.

“Eles (os jovens) fazem parte do elenco nos primeiros jogos, até que o outro grupo se apresente e esteja disponível. Vão estar à disposição sempre que preciso, entrando nos jogos ou até com possibilidade de começar jogando. São jovens promissores, que o clube acredita e confia muito”, comentou Gonçalves.

Análise

Ele aproveitou a deixa para fazer uma análise individual dos cinco jogadores citados.

"O Matheus Lima entrou mais no final; o terceiro gol iniciou de uma jogada do setor dele. O Felipe, mais conhecido de vocês, é um jogador bastante leve, inteligente para diagonais curtas e também participou do último gol. O Echaporã é mais de lado, participou bastante do Brasileiro Sub-20, ainda teve a felicidade de fazer um gol, com tranquilidade e frieza. O Iago é um primeiro volante e também jogou muito no Brasileiro sub-20, tem bom passe, dá sustentação. E o Júlio é um meia canhoto que entrou muito bem, deu dinâmica ao que precisávamos, com recurso do passe”, destacou.

“Todos entraram com bom desempenho. A partir daí, esperamos naturalmente que possamos promovê-los e que aproveitem da melhor forma possível", completou.