Felipe Conceição não é mais o técnico do América. O Coelho confirmou, na noite do último sábado (25), que o treinador aceitou uma proposta do Red Bull Bragantino, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro.

Em nota, o clube alviverde afirmou que o Bragantino vai arcar com a multa rescisória do contrato de Conceição, que iria até dezembro com o América.

A assessoria de comunicação do Coelho também informou que a diretoria ainda não tinha um substituto sendo trabalhado e que a busca pelo novo comandante começaria neste domingo.

Contratado em julho de 2018 para ser auxiliar técnico, Felipe Conceição também trabalhou no cargo de coordenador técnico antes de assumir a equipe em definitivo, em julho do ano passado, após a demissão de Maurício Barbieri.

À frente do Alviverde, Conceição fez grande campanha, levando o time da lanterna da Série B até o quinto lugar, brigando pelo acesso à elite do futebol brasileiro até a última rodada.

Com o vínculo renovado antes mesmo do final da temporada passada, o técnico participou ativamente da pré-temporada e da montagem do elenco do Coelho para este ano.

Felipe dirigiu o América em 30 jogos, obtendo 16 vitórias, nove empates e cinco derrotas.