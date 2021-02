"Foi uma vitória importantíssima. Estreia depois de uma parada é sempre complicado". Foi assim que o técnico Lisca, com estas palavras, definiu o triunfo do Coelho, por 1 a 0, sobre o Boa Esporte, na estreia do alviverde na temporada 2021. A partida, realizada neste sábado (27) na Arena Independência, abriu também o Campeonato Mineiro.

"Tivemos um ano atípico, uma pré-temporada totalmente atípica, liberamos alguns jogadores, terminamos a Série B, liberamos outros, voltamos, e a maioria dos que atuaram mais não têm nem duas semanas de treinamentos. Nós perdemos o Felipe (Azevedo) e o Geovane até por essa questão, então temos que mensurar bem a carga, não está fácil, por isso valorizamos demais essa vitória", comentou o técnico.

Descansando alguns atletas, Lisca deu oportunidade a jovens oriundos da base do alviverde. "A atuação dos meninos, eu gostei bastante da entrega. Foi o primeiro jogo da história profissional do Gustavinho e do Carlos (Alberto) e como titulares. O Gustavinho já mais desenvolto, fazendo bem as funções", finalizou.

O América volta a campo na próxima quarta-feira (3) e encara o Athletic, de São João Del-Rei, em duelo marcado para Juiz de Fora.