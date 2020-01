Se comunicar por meio do Twitter não é novidade para o técnico Rafael Dudamel. O comandante venezuelano, que tem a missão de recolocar o Atlético nos trilhos, se acostumou a interagir na rede social e, nesta segunda-feira (20), deixou um recado para os alvinegros. Ele está na plataforma desde abril de 2010.

Dudamel, que chegou em Belo Horizonte há exatos 12 dias, usa a ferramenta para dar as caras, mostrar o cartão de visita, mostrar como tem sido a rotina de treinos na Cidade do Galo e também para apresentar qual será o lema do time em 2020. Sem ajuda da assessoria para escrever seus posts, ele já ensaia o português.

"Convicção de vencer" foi a expressão utilizada pelo treinador de 47 anos antes da viagem para o Triângulo Mineiro. Nesta terça (21), o Galo encara o Uberlândia, no Parque do Sabiá, na rodada inicial do Estadual e, principalmente, o debute na temporada.

A partida contra o Periquito está marcada para às 21h30. Nesta segunda, o time fez o último treino no Centro de Treinamentos, em Vespasiano e, a partir das 17h45, estará voando até o local da partida. O desembarque em Uberlândia está previsto para às 19h15 (Horário de Brasília).