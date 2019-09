Mudança é a palavra de ordem para Cruzeiro e Atlético. Mudança de atitude e de postura, em busca de reviravoltas na temporada. A diferença é que o Cruzeiro optou também por mudar o comando técnico para obter seu objetivo: Rogério Ceni debandou, Abel Braga assume o time. Já o Galo esperar mudar o quadro negativo na equipe, mas mantendo a atual filosofia de trabalho de Rodrigo Santana, prestigiado pela diretoria alvinegra, mesmo após a eliminação na Copa Sul-Americana.

Diretor de futebol do Atlético, Rui Costa garantiu Santana no cargo e disse que o “Eu acredito” será o mantra no clube para terminar o ano em um cenário favorável. Basta o torcedor comprar essa ideia.

“Futebol é resultado, especialmente num clube com a grandeza do Atlético, mas nós temos que dar tempo e condições. Nunca pensamos que o jogo de ontem (anteontem, contra o Colón) seria decisivo para o Rodrigo, como se falou por aí. E eu confio que boas coisas virão, já para este ano ou o próximo”, declarou Rui Costa.

O próximo desafio do Galo será neste domingo (29), diante do Ceará, às 19h, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto-chave para Santana e o Atlético nesta fase pós-eliminação na Sul-Americana.



Abel na Toca

O técnico Abel Braga chega na manhã deste sábado (28) para assinar contrato com o Cruzeiro e tentar fazer algo que nem Mano Menezes nem Rogério Ceni conseguiram: tirar e afastar a Raposa da zona da degola. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Itair Machado, o contrato firmado com o novo treinador vai até o fim de 2020.

O dirigente rotulou Abel como o técnico certo para tirar a Raposa do Z-4 e, de quebra, já planejar o time visando à próxima temporada. “Partiu dele não ter multa (rescisória). O bom é que ter um treinador experiente assim fará o time sair da parte de baixo da tabela e pensar no ano que vem”, declarou Itair.

O vice-presidente ressaltou ainda que nenhum atleta deu “pitaco” para a contratação de Abel. “Os jogadores ficaram sabendo da contratação do Abel somente agora (ontem). Eles acharam que seria outro treinador”, disse ele.

O Cruzeiro só volta a campo na segunda-feira, pela 22ª rodada da competição nacional. O time terá pela frente o Goiás, às 20h, no Serra Dourada. A equipe celeste será comandada pelo técnico do sub-20 da Raposa, Ricardo Resende.