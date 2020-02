Os quatro mesa-tenistas mais bem ranqueados do Brasil estreiam nesta sexta-feira (7) na Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, que teve início nesta manhã, na cidade Guaynabo, em Porto Rico. A competição classifica os dois primeiros colocados em cada gênero para a Copa do Mundo em outubro: a masculina em Dusseldorf (Alemanha) e a feminina em Bangkog (Tailândia). A delegação canarinho conta com Hugo Calderano, sétimo melhor do mundo, e os paulistas Gustavo Tsuboi, Bruna Takahashi e Yessica Yamada. A primeira a representar o país será Bruna Takahashi, de 19 anos, que vai encarar a argentina Ana Codina, às 16h15 (horário de Brasília). As partidas podem ser acompanhadas no canal do ITTF (sigla em inglês da Federação Internacional de Tênis de Mesa).

Recuperado de uma lesão no quadril, o carioca Hugo Calderano é favorito. Bicampeão no torneio, o mesa-tenista não perde em competições nas Américas desde 2016. Foram 35 vitorias consecutivas em partidas da Copa Pan-Americana, Jogos Pan-Americanos, Pré-Olímpico, Aberto do Brasil, Campeonato Pan-Americano e Copa Latina.

Outro brasileiro bem cotado para levar o título e GustavoTsuboi, número 40 no ranking mundial. Ele foi vice-campeão do torneio em 2018 e semifinalista no ano passado. Tsuboi tem Calderano como um dos principais adversários na luta pelo título, e também o rival norte-americano Kanak Jha.

A disputa feminina também promete ser acirrada, afinal estão em jogo duas vagas para o Mundial de Feminina em Bangkog, em outubro. Em bom momento na carreira, a brasileira Bruna Takahashi, 45ª no ranking mundial, pode encarar a porto-riquenha Adriana Diaz (20ª) que derrotou no final do ano passado. Também em alta, a campeã brasileira Jessica Yamada volta à disputa após um jejum de oito anos

Confira abaixo os horários* das partidas de sexta-feira (7):

16h15 – Ana Codina (ARG) x Bruna Takahashi (BRA)

17h – Gustavo Tsuboi (BRA) x Marko Medjugorac (CAN)

20h – Adriana Diaz (PUR) x Yamada Jessica (BRA)

22h15 – Hugo Calderano (BRA) x Jeremy Hazim (CAN)

*horários de Brasília