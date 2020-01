Primeira contratação oficial do Atlético para 2020, o lateral-direito Maílton Santos foi apresentado nesta terça-feira (14) na Cidade do Galo. Bastante tímido durante a coletiva com a imprensa, o concorrente de Guga e Patric promete que, dentro de campo, a imagem será bem diferente.

"Estava até pensando no que falar. É muito mais fácil estar em campo dando alegria para a torcida do que estar aqui falando com vocês", brinca o lateral.

Encantado com a estrutura do centro de treinamentos do alvinegro e feliz por atuar ao lado de ídolos, como Victor e Réver, o jogador não escondeu o desejo de vestir a camisa preta e branca, mesmo com outras propostas.

"Desde que começaram as negociações, sempre deixei claro minha vontade de estar aqui. É uma honra dividir o vestiário com grandes nomes do futebol brasileiro. No ano passado eu fiz uma excelente temporada. Fiz quatro gols e dei algumas assistências. Esse carinho que construí com a torcida do Operário foi por muita luta e entrega em campo", comenta Maílton, que em 2019 defendeu o Operário-PR, e acabou caindo nos braços do torcedor do time paraense, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Sou um lateral mais ofensivo. Tenho muito facilidade para chegar à linha de fundo, mas também sei marcar bem. Já atuei na base e também no profissional como lateral-esquerdo. Quando precisou suprir essa ausência, pude ajudar. Espero fazer isso aqui também", finaliza.