A possível investida do Atlético para tirar o técnico Rogério Ceni do Fortaleza ganhou o noticiário nos últimos dias, mas não criou alarde no Nordeste do país. Apesar de também publicar matérias sobre o assunto, a imprensa local não fez da possibilidade destaque das manchetes diárias.

Em contato com jornalistas que cobrem o Tricolor, a reportagem do Hoje em Dia descobriu o outro lado da moeda. Focado na decisão do Campeonato Cearense, Ceni e seus comandados não abordam outro tema que não seja a possibilidade de mais uma volta olímpica sob o comando do ex-goleiro do São Paulo.

Campeão da Série B no ano passado, o comandante pode chegar à segunda conquista e, caso permaneça no clube, ainda tem a possibilidade de, em 29 de maio, brigar também pelo caneco da Copa do Nordeste, na qual aparece como franco favorito. Na fase semifinal, o desafio será contra o Santa Cruz.

Para a diretoria do Fortaleza, o interesse no técnico é normal e, sem grandes preocupações, os cartolas lidam bem com a situação. Tanto para a imprensa quanto para o clube, o assunto esquentará a partir da próxima segunda-feira (22), dia seguinte da decisão estadual. De acordo com a cúpula, nenhuma proposta oficial, de nenhum clube, chegou até o momento.

Poucas palavras

Ainda de acordo com jornalistas cearenses, Rogério tem pouquíssimo contato com a imprensa durante a semana. As coletivas pré-jogos, normais na Cidade do Galo, nunca acontecem por lá. Ceni, reservado neste contato, só fala com os veículos após os duelos, justamente por ser uma conduta obrigatória; fora isso, mantém o silêncio nos outros dias.

Caso permaneça no Fortaleza, o primeiro compromisso do ex-arqueiro será contra o maior rival que enfrentou em São Paulo. Na primeira rodada da Série A, o atual time encara o Palmeiras, atual campeão nacional.