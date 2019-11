Se o Flamengo conquistar a Copa Libertadores neste sábado (23), diante do River Plate, da Argentina, em Lima, no Peru, a Série A do Campeonato Brasileiro passará a ter um G-8, grupo que garante vaga na principal competição de clubes da América do ano que vem.

Se vencer o Atlhletico-PR neste domingo (24), às 16h, no Mineirão, o Atlético pode terminar a 34ª rodada na décima colocação, com uma diferença para o oitavo que pode ser de seis pontos, sendo que ainda restarão 12 a serem disputados.

E o melhor, este oitavo colocado com seis pontos de frente em relação ao Galo pode ser o Corinthians, que ainda virá a Belo Horizonte enfrentar o Atlético, em 1º de dezembro, pela 36ª rodada, em confronto que será disputado no Estádio Independência.

Vencendo o Furacão, o time de Vagner Mancini, que é 13º colocado, ganha pelo menos uma posição, pois supera o Vasco, que já jogou pela 34ª rodada. Podem ser superados ainda o Fortaleza, que encara o Internacional, neste domingo, às 19h, no Beira-Rio, e Goiás ou Bahia, que se enfrentam no mesmo dia, mas às 16h, no Serra Dourada.

O melhor para o Atlético nestes dois jogos, pensando em G-8, caso ele se concretize neste sábado, com o título flamenguista, é o empate. Derrota, o Galo precisa do Corinthians, que encara o desesperado Botafogo, também neste domingo, às 18h, no Engenhão.

Somar os três pontos diante do Athletico-PR, além de afastar matematicamente qualquer risco de rebaixamento, será fundamental caso os resultados dos times à sua frente sejam favoráveis. Isso porque, neste caso, a equipe de Vagner Mancini teria três confrontos diretos nas quatro últimas rodadas.

Na próxima quarta-feira (27), o Atlético vai a Salvador enfrentar o Bahia, às 21h, na Fonte Nova. No dia 1º de dezembro recebe o Corinthians, no Horto. Uma semana depois encerra sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro encarando o Internacional, às 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.