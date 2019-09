SANTA FÉ - A taça da Copa do Brasil erguida pelo Athletico-PR na noite da última quarta-feira (18), no Beira-Rio, em Porto Alegre, lança ainda mais pressão sobre o Atlético para que ele conquiste a Sul-Americana e assim garanta vaga na Libertadores do ano que vem. O time comandado por Rodrigo Santana faz o confronto de ida das semifinais, contra o Colón, da Argentina, nesta quinta-feira (19), às 21h30, no Estádio Cemitério dos Elefantes, em Santa Fé.

Na nona colocação, o Galo estaria hoje fora da principal competição de clubes da América do Sul em 2020, se tivesse de buscar a vaga pelo Brasileirão, pois apenas os seis primeiros do torneio se classificam, sendo que o G-4 diretamente à fase de grupos.

Se o Internacional, que é quarto colocado, vencesse a Copa do Brasil, a Série A já teria hoje um G-7. Mas quem levantou a taça foi o Athletico-PR, que é 11º, e o histórico nesses casos é o time relaxar por já ter alcançado um grande objetivo na temporada.

Com o vice do Colorado, cinco clubes à frente do Galo só podem buscar a Libertadores pela Série A.

Corinthians

E na semana que vem este número pode passar a ser de seis, pois o Corinthians, que está na quinta posição, tem tarefa muito complicada na volta das semifinais da Copa Sul-Americana.

Na última quarta-feira, perdeu de 2 a 0 para o Independiente Del Valle, do Equador, na Arena Corinthians, e faz a volta na próxima quarta-feira, em Quito, precisando vencer pelo menos por dois gols de vantagem.

Há ainda outra situação que vai determinar mais um clube à frente do Atlético buscando a Copa Libertadores apenas no Brasileirão, que é o confronto entre Flamengo e Grêmio pelas semifinais da própria Libertadores.

Como só um passará à decisão, o cenário é de que sete clubes à frente do Galo só poderão buscar suas vagas na Libertadores de 2020 pelo Campeonato Brasileiro.

Diante desta realidade, com certeza o técnico Rodrigo Santana e seus comandados sabem que o caminho mais curto da Libertadores para o Atlético é passando por Assunção, em 9 de novembro, e erguendo lá a taça da Copa Sul-Americana.