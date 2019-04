A conquista do Campeonato Mineiro em 2019 fez o Cruzeiro atingir um importante feito nesta década: comemorar a trinca de bicampeonatos nacionais entre 2011 e 2019, até aqui.

Como também conquistou o Estadual do ano passado, o troféu do Campeonato Mineiro de 2019 se junta ao bicampeonato brasileiro, em 2013 e 2014, e aos dois títulos em sequência da Copa do Brasil, em 2017 e 2018. Feito que nenhum outro clube nacional conquistou nos últimos anos, uma vez que o Cruzeiro é a única equipe na história a comemorar em sequência dos títulos de Copa do Brasil.

"Cruzeiro é um time vencedor, está no DNA do clube buscar vitórias, Viemos aqui (estádio Independência) para dar vitória à torcida. Eu digo que sou otimista, mas a nossa torcida nos acompanha e é também, os nossos jogadores são, além de otimistas, são excepcionais. Tranquilamente estamos no caminho certo",comemorou o presidente Wagner Pires de Sá em entrevista ao Hoje em Dia.

O Corinthians conquistou títulos importantes, como o tricampeonato brasileiro (2011, 2015 e 2017), mas não em sequência na década. Além de faturar também o tri do Campeonato Paulista, mas apenas bicampeão no torneio estadual, em 2017 e 2018, até aqui. E também não conseguiu o título de Copa do Brasil no período.

Já o Palmeiras tem na década o bicampeonato do torneio mais importante do País, o Campeonato Brasileiro, também sem ser em sequência. O Porco faturou a competição em 2016 e 2018, e não é campeão do Paulista desde 2008.

Títulos do Cruzeiro de 2011 até aqui em 2019

2011 - Campeonato Mineiro

2013 - Campeonato Brasileiro

2014 - Campeonato Brasileiro

2017 - Copa do Brasil

2018 Copa do Brasil e Campeonato Mineiro

2019 - Campeonato Mineiro