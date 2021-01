Com o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro confirmado, o América agora volta o foco para a disputa do título da competição. Restando quatro jogos para o fim do torneio, o Coelho lidera a disputa com 67 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, com um ponto a menos.

Caso consiga o troféu, o Alviverde de Minas Gerais será o primeiro tricampeão do torneio, o que o colocaria automaticamente como o vencedor da Segundona. Atualmente, além do América, campeão em 1997 e 2017, Palmeiras, Goiás, Paysandu, Coritiba e Bragantino possuem dois títulos da competição.

Após o empate com o Náutico, nessa terça-feira (12), no Recife, que selou o acesso do América, o técnico Lisca comentou sobre a nova meta da equipe nesta reta final de campeonato.

"Temos um novo objetivo, que é a briga pelo título. Nossa briga é contra a Chapecoense. Aproveito o espaço para mandar um grande espaço pra toda a cidade de Chapecó, para o clube, que também está de volta à Série A, depois de ter caído em 2019. Um grande trabalho. Acho que, merecidamente, o América e a Chapecoense estão na Série A, e agora vamos fazer uma briga bonita pelo título. Nós queremos, eles também querem, mas acho que estará em boas mãos, independentemente de qual lado. Os dois vão fazer de tudo", disse o treinador americano.

Copa do Brasil

Entretanto, além da taça e do recorde de conquistas, o título da Série B daria ao Coelho mais um benefício para a próxima temporada. Isso porque, o campeão da vai entrar direto nas oitavas de final da Copa do Brasil 2021.

Assim, além da folga no calendário – que novamente será intenso, devirdo à pandemia - , o Alviverde estará mais perto de tentar repetir, ou até mesmo superar, a campanha histórica desta temporada, em que a equipe chegou pela primeira vez às semifinais do torneio.

De quebra, o Coelho já entra na disputa da competição de mata-mata embolsando uma cota de participação paga pela CBF que costuma contemplar valores interessantes.

Nesta temporada, por exemplo, a entidade máxima do futebol pagou R$2,6 milhões para as equipes participantes das oitavas de final da Copa do Brasil.