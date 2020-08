A liderança isolada, fruto dos 100% de aproveitamento após a disputa de três rodadas da Série A, empolga a torcida atleticana, que sonha com o título brasileiro depois de 49 anos da única conquista do clube, em 1971. Mas impõe também uma escrita que não deixa de ser curiosa ao time do técnico Jorge Sampaoli. Isso porque na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003, o campeão nunca venceu suas três primeiras partidas na competição.

Começar tão bem é sem dúvida um passo importante para a taça, pois no formato do Brasileirão, os três pontos da primeira rodada valem o mesmo que uma vitória na última. Mas desde 2003, o máximo que um campeão conseguiu na sua primeira trinca de jogos foram sete pontos, com duas vitórias e um empate.

Isso foi alcançado pelo Cruzeiro, por exemplo, em 2003. Em 2004, o campeão Santos marcou três pontos nos nove primeiros disputados, e em 2005, o Corinthians somou apenas um.

Para trazer a conta para a realidade atleticana, é importante pegar de 2006 em diante, pois em 2003 e 2004 foram 24 participantes na Série A, e em 2005, 22. Assim, mais rodadas foram disputadas.

Sete pontos

Nos 14 Brasileiros por pontos corridos com 20 clubes, apenas em sete edições o time que terminou como campeão ainda estava invicto após a disputa das três primeiras rodadas. Além disso, apenas quatro vezes quem levantou a taça tinha conquistado sete pontos em nove.

Isso foi alcançado por Corinthians, em 2011, 2015 e 2017, e pelo Cruzeiro, em 2014. O pior início de um campeão foi do São Paulo, em 2008, quando o clube chegou ao inédito tricampeonato brasileiro em sequência e somava apenas dois pontos após as três primeiras rodadas.

Vencer os três primeiros jogos no Brasileirão por pontos corridos não é novidade. Isso já foi alcançado por Figueirense (2004), Fluminense e Santos (2005), Paraná (2007), Cruzeiro (2008), Internacional (2009), Corinthians (2010), São Paulo (2011), Vasco (2012) e o próprio Atlético, no ano passado.

O máximo alcançado por esses clubes foi o vice-campeonato, pelo Internacional, em 2009, quando perdeu a taça para o Flamengo por dois pontos.

Cabe agora, ao Atlético de Sampaoli, além de encerrar o jejum de 49 anos sem o título brasileiro, quebrar a escrita de erguer a taça após vencer os três primeiros jogos no Brasileirão.