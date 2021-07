O tabu aumentou. Com a derrota por 1 a 0 neste sábado (10), no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o América chegou a 17 partidas consecutivas sem vitória em clássicos contra o Atlético.

A última vez que o Coelho superou o Galo se deu na partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro de 2016. No dia 1° de maio, o Alviverde ganhou por 2 a 1, resultado crucial para consolidar o título estadual naquela ocasião.

Desde então, porém, o América não mais levou a melhor em cima do Atlético. Agora são 12 derrotas para o Alvinegro e cinco empates.

Nesta temporada, foram quatro clássicos, sendo dois triunfos do Galo (3 a 1, na primeira fase do Mineiro, e 1 a 0, no Brasileirão) e duas igualdades (em 0 a 0, na final do Estadual).