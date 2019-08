O empate em 1 a 1 com o CSA, no Rei Pelé, na noite deste domingo (25), representou um balde de água fria aos cruzeirenses. E ainda manteve um incômodo tabu na Toca da Raposa.

O time celeste está há mais de um ano sem vencer uma partida fora de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. A última vez que isso ocorreu foi no dia 3 de junho do ano passado, quando bateu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, com um gol de Sassá.

A Raposa já acumula 21 jogos sem vitória longe da capital mineira em confrontos pela principal competição nacional.

O próximo embate dos mineiros será no Mineirão, no domingo (1), pela 17ª rodada da competição nacional.



