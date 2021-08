Com o objetivo de conseguir uma sequência de vitórias pela primeira vez na Série B, o Cruzeiro tem um histórico de bom desempenho contra o próximo rival, o que pode ajudar a Raposa na busca por mais um triunfo. A equipe de Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Vitória, nesta quarta-feira (11), às 19h, no Mineirão, tentando manter um tabu de 11 anos sem perder para o rubro-negro. No ano passado, a equipe baiana foi derrotada pelo Cruzeiro no turno e returno - ambas pelo placar de 1 a 0.

No primeiro turno, mineiros e baianos se encontraram na 9ª rodada, no Mineirão. Na ocasião, o Cruzeiro encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer ao construir o placar mínimo, com gol de Régis e sob o comando de Ney Franco, que estreava à frente da equipe naquela partida.

As duas equipes voltaram a se encontrar na 28ª rodada, já sob o comando de Felipão. O Cruzeiro venceu, novamente por 1 a 0, com gol de cabeça de Ramon, que foi revelado na equipe baiana e jogou por muitos anos no Vitória. Naquele momento o Cruzeiro chegou a ficar a seis pontos do G-4, ao alcançar a sequência de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate.

Tabu

A última derrota do Cruzeiro para o Vitória ocorreu no dia 22 de agosto de 2010, no Ipatingão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá pra cá, as duas equipes se enfrentaram 15 vezes, com 11 vitórias da Raposa e quatro empates.

