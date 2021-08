Dezenove foi o número da camisa de Diego Costa no Atlético de Madrid, no Chelsea e na seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2018. E estará nas costas do traje do Galo a ser utilizado pelo avante nesta temporada.

Dylan Borrero, que vinha usando essa numeração, cedeu a camisa a Diego. “Que essa camisa aqui, esse número, dê muitas alegrias a você e ao time. Um sonho ter aqui um ídolo", disse o colombiano.

Costa, por sua vez, agradeceu. “Espero corresponder bem esse número, representa muito para fazer o melhor", declarou, antes do cumprimento entre os dois: "Valeu, hermanito, tamu junto, hermanito".