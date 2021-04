O Mineirão vem se preparando para a estação mais fria do ano. No fim de março, houve um replantio do gramado com sementes adaptadas a temperaturas mais baixas, comuns no inverno.

Com a sequência de jogos, encavalada desde a mudança do calendário do futebol brasileiro pela pandemia de coronavírus, o procedimento conhecido como overseeding, que normalmente acontece entre maio e junho, foi adiantado. A expectativa é de que alcance os 100% de resultados até agosto.

Até lá, o atual gramado do Mineirão, cultivado para o clima tropical, vai gradualmente dando espaço para no novo tipo de piso.

O procedimento para o plantio da grama de inverno é realizado em três etapas. Primeiro ocorre o corte vertical, que retira o excesso de material que se acumula no campo de jogo. O segundo é um corte mais rente ao solo, deixando o gramado uniforme. Na última etapa é aplicada a semente de inverno.

A técnica, muito comum na Europa, tem o intuito de promover uma uniformidade do campo, reduzindo a propensão de buracos e possíveis lesões decorrentes, além de melhorar o aspecto visual do piso mesmo sob temperaturas mais baixas.

