A liberação de Diego Tardelli pelo departamento médico do Atlético, com o atacante agora passando para o trabalho de transição, última etapa antes de poder ser escalado pelo técnico Jorge Sampaoli, transforma o camisa 9 numa “ameaça” a um feito que até agora só Victor terá, caso o Galo consiga recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro e chegar ao título: ter jogado nas três grandes taças erguidas pelo clube nesta década.

Victor era muito mais que titular absoluto do time que venceu a Copa Libertadores, em 2013, e a Copa do Brasil, em 2014. Na competição internacional, ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio. No inédito título nacional, conquistado em cima do Cruzeiro, consolidou sua condição de maior goleiro da história atleticana.

Diego Tardelli também teve participação decisiva nessas duas conquistas. Repatriado pelo Atlético justamente para a disputa da Libertadores de 2013, participou de 13 dos 14 jogos e foi o vice-artilheiro do time, com seis gols.

Na Copa do Brasil, usando a mesma camisa 9 que segue com ele atualmente, fez o gol do título na segunda partida da decisão, quando o Galo fez 1 a 0 no Cruzeiro, no Mineirão, depois de ganhar o jogo de ida, no Independência, por 2 a 0.

Réver, atual capitão atleticano, exercia essa função também em 2013 e foi o responsável por erguer a Copa Libertadores. Mas no ano seguinte, uma lesão no tornozelo direito o tirou de grande parte da temporada. Quando retornou, Jemerson já era titular ao lado de Leonardo Silva e ele não participou de nenhuma das oito partidas do Atlético na Copa do Brasil de 2013.

Promessa

Assim, apenas Victor jogou na Libertadores de 2013 e 2014 e entrou em campo neste Brasileirão. Foi apenas em um jogo, substituindo Rafael após sua expulsão diante do Santos, na Vila Belmiro, em 9 de setembro, pela nona rodada, mas o goleiro, hoje atrás de Éverson e Rafael na preferência de Sampaoli, participou da campanha.

Agora, Diego Tardelli tem a chance jogar o Brasileirão de 2020, que só terminará em 24 de fevereiro do ano que vem, por causa da pandemia pelo novo coronavírus. Ele teve uma recuperação surpreendente da cirurgia realizada em julho no tornozelo direito, após ele sofrer uma fratura-luxação num jogo-treino contra o América, na Cidade do Galo, pouco antes da volta do futebol.

Seu contrato, que iria até 31 de dezembro, foi prorrogado pelo presidente Sérgio Sette Câmara, assim como o de Victor, até o final de fevereiro de 2021. O futuro de ambos, em relação ao clube, ainda é incerto, mas o desejo, sem dúvida, é que eles possam encerrar este vínculo fazendo ainda mais história com a camisa atleticana.