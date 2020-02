“Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo”, assim o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara anunciou, nesta quarta-feira (12), a contratação de Diego Tardelli.

Assim como era costume de Alexandre Kalil, ex-mandatário do Alvinegro, Sette Câmara utilizou as redes sociais para confirmar o acerto.

Além da publicação inicial, que revelou a chegada de Tardelli, o presidente do Galo respondeu a um comentário de um torcedor, que fazia referência a uma recente polêmica envolvendo as negociações com o jogador.

Falar de contratação dentro de um avião não dá. O que importa é que ele tá tá tá aqui... https://t.co/E1YTtH68YE — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020

No final de janeiro, um vídeo em que o mandatário respondia a um torcedor que pedia a volta de Tardelli, viralizou nas redes.

Nas imagens, o presidente do Galo é abordado dentro de um avião por um torcedor, que cita o nome do atleta. Em sua resposta, o dirigente teria perguntado ao torcedor se o time virou um asilo, falando que o atacante tem 36 anos.

Como áudio e imagem estão desconectados, não há certeza sobre a veracidade do conteúdo, nem mesmo a data em que foi gravado. " É asilo aqui agora? Jogador de 36 anos", teria dito Sette Câmara.

No dia seguinte, Diego Tardelli, que na verdade tem 34 anos, usou suas redes sociais para responder e pedir respeito ao presidente do Atlético.

"Sr Sérgio Sette Câmara, Sempre honrei a camisa do Galo e todos sabem o carinho e respeito que tenho pelo clube e sua fanática torcida. No Atlético, fui extremamente feliz, realizado e ajudei a instituição a conquistar vários títulos, inclusive, o mais importante se sua maravilhosa e rica história. Já fiz muito pelo clube e mereço respeito. Além disso, com 34 anos, me sinto um garoto e estou cheio de planos para a minha carreira", disse o jogador na ocasião.

Após a polêmica, Sette Câmara se defendeu, indicando que houve má fé por parte de quem divulgou o vídeo.

“É lamentável. Se trata de um vídeo que foi editado ou tirado só uma parte dentro do contexto. Na verdade, a pessoa vinha me irritando antes do embarque, perguntando do Elias e de outros jogadores. São ossos do ofício. A gente sabe que tem de lidar com isso, mas a coisa foi feita numa conotação que não reflete aquilo, de fato, o que a gente pensa. Com Tardelli, a gente tem o maior respeito e admiração por ele. Ele é um ídolo do Atlético, que trouxe muitas alegrias", explicou Sette Câmara em entrevista à Rádio 98FM.

Histórico

Com o final feliz na novela, Diego Tardelli vai iniciar a sua terceira passagem pelo Atlético.

A primeira delas ocorreu entre 2009 e 2011. No período, o jogador conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2010 e a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2009, com 19 gols, ao lado de Adriano, do Flamengo.

Depois de passar pelo Anzhi Makhachkala, da Rússia, e pelo Al-Gharafa, do Catar, o atacante voltou ao Galo em 2013.

No mesmo ano, juntamente com Ronaldinho Gaúcho, Jô e Bernard, montou o quarteto ofensivo que conquistou o título do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores.

Em 2014, com a saída de R10, Tardelli foi um dos protagonistas do título da Copa do Brasil, conquistado sobre o Cruzeiro.

Ao longo das duas passagens pelo Atlético, o atacante disputou 219 jogos e marcou 110 gols, sendo o 15º maior artilheiro da história do clube.