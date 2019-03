Diego Tardelli passou em branco em seu primeiro jogo pelo Grêmio, na vitória por 3 a 0 sobre o São José, nesse sábado (9), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, mas aprovou a própria atuação. Normalmente exaltado como centroavante, ele entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e jogou caindo pelos lados, função que já fez em outros clubes e que não vê problema em desempenhar no time gaúcho.



"Foi bom para o primeiro jogo, estou um pouco fadigado ainda. Não estou com o ritmo de jogo, só estava trabalhando a parte física. Foi bom, dá para tirar um pouco o peso da estreia. Hoje joguei mais ou menos na função que estava fazendo o Jean, atrás do André, mais livre, se movimentando bastante. Posso fazer várias funções dentro de campo", avaliou o jogador.



Apesar de não ter marcado, Tardelli participou da troca de passes que originou o gol de um dos destaques da partida. Trata-se do atacante André, decisivo ao participar de dois gols, com direito a uma assistência de calcanhar em um deles, além de ter marcado um deles.



"O André está se destacando, o clube fez um grande investimento para ter o jogador. Ele não desaprendeu a jogar, fez gols por onde passou. Tirou um peso, sim, dos ombros, e, com certeza, vai nos ajudar muito", elogiou o técnico Renato Gaúcho. Até agora,

André não tem apresentado um rendimento que caia na graça da torcida.