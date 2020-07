Completando 17 anos como atleta profissional, o atacante Diego Tardelli vive o drama da segunda grande lesão da carreira. A primeira, durante um duelo contra o Cruzeiro, resultou numa fratura no braço que o tirou de ação por quatro meses em 2008, quando defendia o Flamengo, curiosamente, o primeiro adversário do Atlético no Brasileirão 2020. A última, uma fratura-luxação no tornozelo direito, após dividida com um jogador do América, no jogo-treino desta quarta-feira (15), na Cidade do Galo.

Com apenas 20 minutos jogados nesta temporada, justamente no clássico contra a Raposa, o camisa 9 passa por cirurgia nesta quinta (16) e deve ficar no estaleiro durante três, quatro meses. No caminho do hospital, ele deixou recado aos torcedores do Galo e prometeu voltar mais forte para defender o alvinegro, clube para o qual voltou no início do ano, após passagem pelo Grêmio (ver vídeo).

Solidários ao jogador, vários atletas postaram mensagens de apoio nas redes sociais e aumentaram o coro da Massa.