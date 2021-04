A manhã desta segunda-feira (5) começou com boa notícia para o atacante Diego Tardelli. Recuperado da lesão muscular que o deixou e fora por pouco mais de 20 dias, o camisa 9 inicia a chamada 'transição' e, livre do Departamento Médico, começa os trabalhos físicos e com bola com os demais companheiros.

Com vínculo até o final de maio com o Alvinegro, clube o qual defende pela terceira vez na carreira, o jogador de 35 anos precisa mostrar serviço para, quem sabe, ganhar mais uma renovação. Com dois jogos em 2020, Tardelli ainda não deve voltar na próxima quarta-feira (7), quando o Galo encara o Pouso Alegre pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

A expectativa é que o atacante seja relacionado para o confronto de domingo (11). A partida da nona rodada do Estadual será contra o Cruzeiro, que atualmente ocupa a quarta colocação; as duas equipes não se enfrentam desde 7 de março do ano passado, já que a Raposa, além de não ter se classificado para as fases seguintes do Mineiro, disputa a Série B do Brasileirão.

Desde a primeira passagem, em 2009, Tardelli já anotou nove gols contra o rival. Ao todo, ele tem 225 jogos pelo Atlético, com 112 tentos marcados. Hoje, a concorrência no setor ofensivo é bem grande e, dificilmente, ele iniciará entre os 11 de Cuca. A ver.