Autor dos três gols do Atlético na vitória do Atlético sobre o Bolívar, da Bolíva, em jogo-treino disputado na manhã desta segunda-feira (14) na Cidade do Galo, o atacante Diego Tardelli deixou o gramado do Centro de Treinamentos animado.

Desde que se recuperou da cirurgia no tornolezo esquerdo, que lhe tirou de ação com quase 5 meses, o camisa 9 ainda não teve chances efetivas com Jorge Sampaoli. Apesar de estar sendo relacionado pelo comandante argentino nos últimos jogos, o atacante teve poucos minutos em campo contra o Goiás apenas.

Leia mais:

Com hat-trick de Tardelli e Hulk em campo, Atlético vence o Bolívar em jogo-treino na Cidade do Galo

"Feliz por ter marcado os gols. Importante para mim, depois de longo período parado. Voltar com ritmo de jogo, jogar os 90 minutos. Me senti bem durante o jogo-treino. Foi importante para quem não está jogando. Me senti muito bem e feliz, depois deste longo período que passei. Fui coroado, pelo menos num amistoso. Passa um filme de todos estes seis meses que passei. Vamos dar sequência. Temos mais dois jogos aí, quem sabe posso ser útil para o Sampaoli?", destacou o jogador que tem o contrato se encerrando em 28 de fevereiro.destacou o jogador que tem o contrato se encerrando em 28 de fevereiro.

Sem chances de título, o Atlético encara o Sport, fora, e o Palmeiras, no Mineirão, para encerrar sua participação na competição mais importante do pais.