Sem a presença de Diego Tardelli, o Atlético buscará a segunda vitória consecutiva no Campeonato Mineiro. Além de 14 jogadores da equipe principal que estão curtindo miniférias - parte do elenco retorna apenas no dia 8 -, o camisa 9 também foi preservado pelo técnico interino Lucas Gonçalves e não participará do confronto contra o Tombense, marcado para esta quinta-feira (4).

De acordo com a assessoria do clube, Tardelli fará trabalhos para aprimorar a parte física e, por isso, seguirá na Cidade do Galo. O atacante de 35 anos foi autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre a URT, na estreia do Galo no Estadual.

Hulk, que teve o nome publicado no BID da CBF, também segue na capital mineira e sua estreia pode acontecer na terceira rodada.

Confira a lista de relacionados para o duelo desta quinta-feira (4).