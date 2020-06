"Até brinquei com um dos auxiliares do Jorge (Sampaoli) que, se ele tivesse chegado um pouquinho antes na minha carreira, uns cinco, dez anos, com certeza eu seria um jogador mais diferente do que eu sou. Estou muito empolgado e aprendendo muito". Foram com estas palavras que o atacante Diego Tardelli definiu o trabalho que vem sido realizado pelo argentino na Cidade do Galo.

Entrevistado nesta segunda-feira (15), o atacante atleticano, ídolo do torcedor, destacou a intensidade das atividades até o momento, e deixou clara a satisfação, principalmente, pela evolução do grupo.

"Os treinos estão sendo muito intensos, mas é prazeroso ver um treinador com tanto leque de trabalhos para a gente. Ainda mais agora com o grupo todo. O Sampaoli é um cara diferente e estamos muito contentes com a ideia de trabalho dele. Ele está ajustando e conhecendo os jogadores. Que a gente possa permanecer neste espírito. Certeza que coisas boas vão acontecer aqui no Galo", comentou Tardelli.

"É bem nítida a diferença desde a chegada dele (Sampaoli) e da minha. Já dá pra ver a evolução do grupo; a qualidade do toque de bola e de cada jogador que ele conseguiu transformar. Isso é muito importante. Nosso sonho de conquistar o brasileiro, aumenta com o trabalho que vem sido feito. Se a gente praticar isso em campo, será mais fácil", finalizou.