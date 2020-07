Um lance no meio de campo deixará o atacante Diego Tardelli de molho por um bom tempo. Durante o jogo-treino desta quarta-feira (15), contra América, o jogador se chocou com um adversário e acabou sofrendo uma lesão no tornozelo direito.

Após realizar exame de imagem e ser avaliado, foi diagnosticado que o camisa 9 do alvinegro sofreu uma fratura-luxação com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem. Com isso, ele fica de fora do Campeonato Mineiro e das primeiras rodadas do Brasileirão. O jogador passará por processo cirúrgico nesta quinta-feira (16), no Hospital Mater Dei.

Único centroavante (homem fixo) à disposição de Jorge Sampaoli, Diego Tardelli fez 220 partidas pelo clube e marcou 110 gols. Em 2020, ele entrou em campo apenas em parte do duelo contra o Cruzeiro, no qual o Galo venceu por 2 a 1.