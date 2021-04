Um dos maiores ídolos da história do Atlético, o atacante Diego Tardelli tem o futuro indefinido no clube alvinegro. Com contrato até o dia 31 de maio, o jogador ainda não sabe se vai renovar o vínculo.

No início de fevereiro, Tardelli passou pela mesma situação. Na ocasião, com uma redução nos vencimentos do atleta, as partes estenderam o contrato por mais alguns meses, a fim de dar a oportunidade de o atacante mostrar serviço.

Lembrando que o Diego perdeu a maior parte da temporada passada, em razão de uma grave contusão no tornozelo direito. Quando retornou, teve poucas chances com o técnico Jorge Sampaoli, que o escalou em apenas dois jogos.

Entretanto, uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no início de março, fez com que o camisa 9 atuasse apenas nas duas primeiras rodadas do Estadual.

Sem atuar desde o dia 7 de março, o jogador está em processo de transição física. Há a possibilidade de que ele seja relacionado para o duelo com o Boa Esporte, no próximo domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Mineiro.

Prazo

O certo é que o Atlético vai disputar pelo menos 11 jogos até o dia 31 março, quando finda o contrato de Tardelli. Desses, serão ao menos quatro pelo Campeonato Mineiro, os seis duelos da fase de grupo da Libertadores, além da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse número pode aumentar para 13 jogos, caso o Galo, já classificado às semifinais do Estadual, chegue à decisão.

Para convenver o técnico Cuca a lher dar mais minutos em campo e aumentar as chances de permanência no clube alvinegro, Diego terá que superar uma forte concorrência na posição. Atualmente o Galo conta com mais sete atacantes no elenco, além de Tardelli.

Sem pressa

Em meio a esse cenário, a diretoria do Atlético indica não ter pressa para definir a situação do atacante. Em entrevista à Espn Brasil, na última terça, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, afirmou que não vai haver definição neste momento.

"Vamos, até o final desse período (de contrato), fazer uma avaliação daquilo que será melhor para ambas as partes em relação ao futuro. Temos tempo suficiente ainda, até o final de maio. Teremos jogos decisivos do Estadual e jogos importantes da Copa Libertadores pela frente para a gente tomar a decisão em conjunto com o atleta e seus representantes, como foi da outra vez. Lá no final (do contrato) é que a gente vai tomar essa decisão", disse o dirigente.

Aos 35 anos (completa 36 no dia 10 de maio), Diego Tardelli soma 225 jogos e 112 gols pelo Atlético, de acordo com o portal Galo Digital, braço do Centro Atleticano de Memória.

Com a camisa alvinegra, o atacante conquistou os títulos da Copa Libertadores (2013), da Copa do Brasil (2014) e do Campeonato Mineiro (2010, 2013 e 2020).