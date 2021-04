Ainda não se sabe quem serão os jogadores relacionados por Cuca para o clássico deste domingo (11), às 16h, contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Mas existe a expectativa de Diego Tardelli voltar aos gramados, provavelmente como opção no banco de reservas.

O camisa 9 participou do treino com todo o elenco nesta sexta-feira (9). Em transmissão na TV Galo, foi possível acompanhar o aquecimento no centro de treinamentos, com o atacante participando normalmente da atividade. O trabalho tático, no entanto, não foi exibido.

Diego Tardelli não joga desde os 4 a 0 para cima do Uberlândia, no dia 7 de março. Recuperado de uma lesão na coxa direita, voltou aos treinos com o elenco nesta semana.

Se enfrentar o Cruzeiro, vai em busca de seu décimo gol no maior clássico mineiro: foram três em 2009, três em 2011 (hat-trick numa vitória por 4 a 3 no Estadual), um em 2013 (nos 3 a 0 na ida da final do Mineiro) e dois em 2014 (sendo um deles na final da Copa do Brasil).