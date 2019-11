Uma 'nova onda' começa a despertar nas redes sociais envolvendo o empreendedorismo, o clubismo e o futebol. O foco atual envolve empresários e torcedores atleticanos que levam a rivalidade a um patamar ainda mais elevado por idealizar sorteios e até produtos gratuitos se o Cruzeiro perder para o CSA. E nem só o imediatismo com o revés do rival pode ser premiado. Se a Raposa for rebaixada há quem já planeje até sorteios extras.

Até então a ideia que mais ganhou engajamento no Twitter foi a de um tatuador. Conhecido por ser atleticano, o profissional prometeu sortear tatuagens em caso de tropeço do Cruzeiro contra o CSA, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se o CSA ganhar do CRU na quinta feira eu sorteio duas tattoos do Galo pra quem dar rt, se empatar sorteio uma. Sorteio na sexta. — Thiago SCAP (@ThiagoScap) November 26, 2019

"Se o CSA ganhar do CRU na quinta feira eu sorteio duas tattoos do Galo pra quem dar rt, se empatar sorteio uma. Sorteio na sexta (sic)", publicou em sua página pessoal no Twitter.

A postagem do tatuador rendeu mais de quatro mil retuítes e 3,5 mil curtidas. Além disso despertou ainda mais em outros atleticanos essa gana pelo tropeço cruzeirense.

Há perfis que também se animaram e prometem desde sorteio de camisas do alvinegro até barris de cerveja grátis em um bar durante transmissão do jogo Atlético x Botafogo se o time celeste não conseguir vencer os alagoanos.