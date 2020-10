Toda quinta-feira, as redes sociais são tomadas pelo famoso "#TBT" (Throwback Thursday). Com o uso da hashtag, os usuários postam fotos ou vídeos que relembram momentos importantes da vida. Neste 29 de outubro, uma cria das categorias de base do Atlético, que coleciona inúmeros troféus na carreira, resolveu homenagear o clube.

Formado nas categorias de base do alvinegro e revelado no fim da década de 1980, o agora ex-zagueiro Cléber Américo, o Clebão, foi ao Instagram e deixou registrada a sua primeira partida com a faixa no braço.

"Tenho muito carinho e gratidão ao Atlético, que ajudou na minha formação desde meu primeiro jogo como capitão", postou o belo-horizontino de 51 anos, campeão mineiro e do torneio Ramón de Carranza.

Pelo Atlético, Clebão fez 110 partidas e marcou 12 gols. Curiosamente, tanto a estreia quanto a despedida fora contra o Cruzeiro, maior rival. Na primeira, goleada por 4 a 1; na última, vitória magra por 1 a 0, em dezembro de 1991.

Bastante experiente e requisitado, o ex-zagueiro, além dos vários canecos estaduais, colecionou conquistas pelo Palmeiras: bicampeão brasileiro, um título da Copa do Brasil, outro da Mercosul e a Libertadores de 1999. Pelo Cruzeiro, deu a volta olímpica na Copa do Brasil de 2000, sob o comando de Marco Aurélio.