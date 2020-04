A quinta-feira se tornou dia de memórias nas redes sociais. Com a hastag #TBT (Throwback Thursday), internautas do mundo inteiro aproveitam para postar imagens que ficaram para trás, mas que marcaram suas vidas de alguma forma. Aproveitando a moda, o Hoje em Dia relembra neste 2 de abril, uma vitória especial do Atlético.

Nesta mesma data, em 2016, o alvinegro entrava em campo no Mineirão e aplicava uma sonora goleada sobre o adversário mais antigo em terras mineiras. Frágil, o Villa Nova, que era o mandante do confronto e preferiu, pensando na arrecadação, realizar a partida no Gigante da Pampulha, deixou o gramado com um 7 a 2 na conta. A partida valia pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Dos 11 titulares e dos três que entraram com a bola rolando, apenas o atacante Clayton segue no atual elenco atleticano.

Os mais de 17 mil torcedores que foram ao Mineirão viram Robinho balançar a rede três vezes na goleada. Os outros gols foram marcados por Júnior Urso, Lucas Pratto (2) e Rafael Morisco (contra). O uruguaio Diego Aguirre era o comandante do Galo naquele momento.

