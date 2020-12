Há exatos 10 anos, o Atlético anunciava a contratação de um volante com currículo abarrotado de títulos, principalmente com a camisa do São Paulo, onde foi campeão mundial e tricampeão brasileiro. Ídolo de grande parte do torcedor Tricolor, Richarlyson era anunciado pelo então presidente Alexandre Kalil, por meio do Twitter pessoal do ex-mandatário do Alvinegro.

O jogador, que também foi utilizado como lateral-esquerdo, fez 122 jogos pelo Galo e anotou três gols. Ele foi bicampeão mineiro (2012-13), sendo peça importante na conquista da Libertadores de 2013.

Richarlyson deixou o Atlético em setembro do ano seguinte, no empate em 1 a 1 com o Vitória. Curiosamente, ele acertaria com o rubro-negro baiano dias depois.