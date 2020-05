Uma situação que bate à porta de grande parte dos clubes brasileiros, assusta também a diretoria do Atlético. Com a pandemia do novo coronavírus e a paralisação do futebol no país e em várias partes do mundo, a falta de receitas faz com que as contas comecem a apertar e com que os atrasos venham à tona.

No caso do alvinegro, lá se vão dois meses de salários e imagens em atraso. Para Sérgio Sette Câmara, mandatário do alvinegro, uma situação desesperadora, mas que não é exclusiva do Galo. Segundo ele, há clubes com realidade muito pior do que a alvinegra.

"O problema é geral. A diferença é a transparência. Eu falo. Mas tem muita gente (clube) pior, caladinha", diz o Sette ao Hoje em Dia.

"A situação é muito grave. Mas espero sim contar com nossos parceiros de sempre para ajudar. Eles sempre nos ajudam, com empréstimos, sem cobrar juros. Infelizmente, vamos ter cortar mais custos", acrescenta.

Em entrevista concedida nesta terça-feira (12) a TV Band Minas, Câmara também falou do incômodo assunto.

Confira algumas destas declarações:

- Temos duas folhas e duas imagens em atraso. Se eu tivesse aquele dinheiro do Maicosuel - cerca de R$ 13 milhões foram pagos à Udinese-ITA), acredito que estaríamos praticamente em dia com nossos atletas. Talvez com uma imagem atrasada ou coisa parecida.

- A maioria dos clubes também está na mesma situação ou pior. Você não tem nenhuma fonte de receita. Gostaria, inclusive, que alguem me desse alguma ideia. Se você não tem dinheiro da TV, dinheiro de venda de jogador, bilheteria, venda de camisa ou sócio torcedor... É uma situação extremamente difícil de ser resolvida. Estamos buscando dinheiro em tudo quanto é lugar. Estamos quebrando o porquinho para juntar dinheiro daqui e dali.