A permanência do meia Cazares do Atlético é cada dia mais incerta. Com vínculo se encerrando no final da temporda, o equatoriano - camisa 10 do alvinegro e considerado craque por muitos - há muito não é unanimidade dentro do clube. Aos 28 anos e acumulando capítulos nada positivos fora das quatro linhas, o atleta pode vestir nova camisa a partir da próxima temporada.

“Tem que ver inclusive se o Sampaoli quer o Cazares. Isso vai ser conservado. Por enquanto, estamos com ele no elenco. O Alexandre Mattos abriu conversa para que a gente possa renovar por mais uma temporada, mas não significa dizer que ele vai ficar aqui ano que vem", disse o presidente Sérgio Sette Câmara em entrevista concedida nesta segunda-feira (11) ao jornalista Jorge Nicola.

"Se nós renovarmos, vamos esticar o contrato para que a gente possa ou ficar com ele mais um ano ou negociá-lo. Se não chegarmos em um entendimento, a tendência é que ele de fato terá o contrato encerrado no fim do ano", acrescentou.

Jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Atlético, 205 vezes, e segundo gringo que mais balançou as redes, 41 no total - ele fica atrás apenas de Lucas Pratto, com 42 -, Cazares também já demonstrou em algumas oportunidades que a permanência na Cidade do Galo não é prioridade; ele defende o clube mineiro desde 2016. A ver.

