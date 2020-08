Uma das principais peças da equipe de Jorge Sampaoli, o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi o entrevistado desta manhã de quinta-feira (6) na Cidade do Galo. Horas depois dos 3 a 0 sobre o América e a classificação para a final do Mineiro, contra o Tombense. ele foi sabatinado por meio de entrevista remota.

No próximo domingo, o Galo encara o Flamengo, no Maracanã, no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. Sobre este duelo, o lateral acredita que, mesmo encarando o atual campeão nacional e da Libertadores, o alvinegro não deve mudar o que tem feito até o momento.

"No segundo tempo estávamos deixando o ritmo cair um pouco, mas conseguimos ajudar isso no último jogo. Contra o Flamengo, temos que jogar da mesma forma, mantendo nosso estilo de jogo. Vamos tentar tirar o máximo de coisas para termos uma grande atuação. É jogar sem medo, atacá-los e recompor para defender quando não tivermos a bola", destaca Arana.

"Estamos trabalhando há algum tempo e já sabíamos desta estreia. Temos que seguir jogando da mesma forma, fazer nosso papel e sair com a vitória. O Flamengo tem uma grande equipe, mas aqui chegaram jogadores de muita qualidade", acrescenta.

Nesta quinta, os atletas fizeram testes para Covid-19, seguindo protocolo da CBF. Esta será uma rotina a partir de agora com o início da competição mais importante do país. A delegação viaja no sábado para o Rio de Janeiro.