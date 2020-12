Fora da partida deste domingo (6) contra o Internacional, já que precisou cumprir suspensão automática, o zagueiro Junior Alonso foi o entrevistado desta segunda-feira (7) na Cidade do Galo.

Xerife da zaga alvinegra, o paraguaio evitou analisar o desempenho da equipe no empate em 2 a 2 com o Colorado, mas deixou clara sua visão sobre a realidade do Atlético, que vê o São Paulo abrir quatro pontos de diferença, tendo um jogo a menos no Campeonato Brasileiro.

"Não pude estar na partida de ontem, mas teremos uma semana para trabalhar e corrigir os erros. Temos a obrigação de ganhar para seguir na luta pelo Campeonato e não perder de vista o São Paulo. Temos que melhorar muito para continuar nesta luta. Na parte emocional, temos que seguir com a cabeça erguida, pois temos 14 partidas (42 pontos) e o mínimo que podemos fazer é trabalhar em dobro", destaca Alonso.

"Somos a equipe que mais fez jogando em casa. Isso é um ponto a favor. Sentimos sim que perdemos dois pontos contra o Inter, que não mereceu tanto o resultado. Temos a obrigação de vencer como mandantes, por isso temos que vencer como visitantes no fim de semana", finaliza.

O Atlético volta a campo no sábado e encara xará paranaense, em Curitiba.

Confira a entrevista completa com o zagueiro Júnior Alonso: