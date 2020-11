O Cruzeiro ficou no empate em 1 a 1 com o Figueirense, 18° colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (20), no Mineirão. Um resultado negativo para as pretensões do elenco celeste, mas que, para o zagueiro Cacá, não pode ser considerado tão ruim assim.

"Um resultado que a gente não queria. Queríamos a vitória. Saímos atrás do placar, através de um gol bobo. Sabemos que a equipe deles compete muito, joga muito bem com a bola nos pés. Mas como sempre falamos, temos que pontuar; se não der para ganhar, não vamos perder”, afirmou o defensor.

“Seguimos somando pontos. É o que a gente quer. O que não queremos são jogos negativos. É seguir para o próximo jogo de cabeça erguida, em busca da vitória", completou.

Com 25 pontos, na 15ª posição, o Cruzeiro volta a campo contra a líder Chapecoense, na terça-feira (24), às 21h30, na Arena Condá.